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市场报道 | 2011年 8月 18日 星期四 15:53 BJT

〔欧洲汇市〕瑞郎走软,受瑞士央行宽松举措影响

路透苏黎世8月18日电---瑞郎兑欧元周四料将测试昨日所及三周低位,兑美元亦下跌,流动性受央行操作的进一步提振.

瑞士央行周三表示,将透过扩大银行活期存款,扩大现有措施,打击瑞郎升势,必要时央行将采取进一步举措,对抗瑞郎强势.央行还称,将把银行活期存款由1,200亿瑞郎扩大到2,000亿瑞郎.[ID:nCN1905425]

瑞士央行持续向瑞郎货币市场注入流动性,以期通过削弱瑞郎资产吸引力,来压低瑞郎.

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