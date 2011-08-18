〔欧洲汇市〕瑞郎走软,受瑞士央行宽松举措影响

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透苏黎世8月18日电---瑞郎兑欧元周四料将测试昨日所及三周低位,兑美元亦下跌,流动性受央行操作的进一步提振.
瑞士央行周三表示,将透过扩大银行活期存款,扩大现有措施,打击瑞郎升势,必要时央行将采取进一步举措,对抗瑞郎强势.央行还称,将把银行活期存款由1,200亿瑞郎扩大到2,000亿瑞郎.[ID:nCN1905425]
瑞士央行持续向瑞郎货币市场注入流动性,以期通过削弱瑞郎资产吸引力,来压低瑞郎.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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