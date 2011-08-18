〔中国债市〕人民币利率互换短端续涨,因可转债发行扰动资金面

路透上海8月18日电---中国人民币利率互换(IRS)周四九个月以内短端续涨,因可转债发行因素扰动资金面,主要回购利率普升.另外因央票发行利率上行已在预期内,影响暂时并不明显,IRS稍长端基本变化不大,有的期限甚至微幅下跌.

交易员并指出,本周央票发行利率全线上行,令市场加息预期不断加重.在此前IRS已连续上涨的情况下,机构转向观望下周央票发行走势,以判断央行加息的可能时点.

银行间市场周四主要回购利率普涨,其中隔夜及七天期品种上涨近50个基点(bp),14天期利率更是飙升逾100bp.资金面骤然趋紧,主要与即将申购的国电电力可转债有关,预计风波一过,资金价格自然会回落.[CN/CN]中国大型电力公司--国电电力发展股份有限公司(600795.SS)将于周五发行55亿元人民币可转换公司债券,期限六年.[ID:nCN1904333]

上海一银行交易员称,下一步"可能要看看央行接下来的政策.现在该调的都调了,央行不能光打雷不下雨."

中国央行公开市场本周央票发行利率全线上行,在政府重申控通胀仍为首要任务下,央行引导加息预期更浓.公开市场已连续五周净投放,累计达2,030亿元,其中本周380亿元.由于目前资金面基础依旧较为脆弱,货币政策的另一工具--存款准备金率近期再实施的可能性有限.[CN/MMTCN]

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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周四 3.6480/3.7440 3.7058/3.7975 3.7383/3.8317 3.7850/3.8800 3.7575/4.0488

周三 3.5840/3.6760 3.6742/3.7642 3.7350/3.8283 3.7800/3.8767 3.7350/4.0813

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变动 +0.0640/+0.0680 +0.0316/+0.0333 +0.0033/+0.0034 +0.0050/+0.0033 +0.0225/-0.0325

注:以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.

中国外汇交易中心的统计数据显示,2011年7月人民币IRS成交的名义本金总额为2,810.15亿元人民币,较6月的2,784.86亿元略增.2006年2月中国人民银行推出人民币利率互换交易试点後,当年每月平均成交不超过30亿元.(完)