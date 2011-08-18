《外汇动态》出口下滑可能令新加坡央行更坚决对抗本币升值

0751GMT---美元兑坡元SGD=的涨势明显反映出了新加坡金管局遏制坡元进一步升值的决心.

同样值得注意的是,周三数据显示,新加坡7月非石油出口意外下滑,因电子品出口连续第六个月萎缩.新加坡第二季经季节调整後环比年率为下滑7.8%.如若新加坡陷入技术性衰退的可能性上升,金管局抵制坡元强势的意志只会更加坚决.(完)