〔欧元债市〕德国公债期货触及纪录新高,受债务危机和经济忧虑提振

路透伦敦8月18日电---德国公债期货FGBLc1周四升至纪录新高134.79,日内上涨87个跳动点,因投资者担心决策者所采取的措施不足以应对欧元区债务危机,并担心疲弱的经济前景,从而继续追捧避险资产.(完)