中国新隐形战机引发俄方相助猜测

(本文由路透中文网编译提供)

路透莫斯科8月18日电---中国一架新型战斗机和俄罗斯一飞机原型之间的相似性引发猜测，即俄罗斯或暗中帮助中国与世界军事大国竞争。

今年1月美国国防部长盖茨访华期间，中国试飞了第五代歼-20战斗机，专家称，其原型可能是俄罗斯米高扬（Mikoyan）1.44隐形战斗机，但该机型从未投产。

与俄罗斯国防业关系密切的一名高层消息人士称，两款机型相似表明，米高扬机型技术或已被传给中国武器设计者。

这名不愿具名的消息人士说：“他们看似接触到了......米高扬相关文件，在投标制造隐形飞机时国防部放弃了该机型。”

他表示，尚不清楚这一技术转让是否合法。

中国国防部拒绝对此发表评论。俄罗斯联合飞机公司（United Aircraft Corporation）否认与中国进行过技术或设计转让。该公司负责米高扬飞机的生产。（完）