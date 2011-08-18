中国新隐形战机引发俄方相助猜测

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透莫斯科8月18日电---中国一架新型战斗机和俄罗斯一飞机原型之间的相似性引发猜测，即俄罗斯或暗中帮助中国与世界军事大国竞争。
今年1月美国国防部长盖茨访华期间，中国试飞了第五代歼-20战斗机，专家称，其原型可能是俄罗斯米高扬（Mikoyan）1.44隐形战斗机，但该机型从未投产。
与俄罗斯国防业关系密切的一名高层消息人士称，两款机型相似表明，米高扬机型技术或已被传给中国武器设计者。
这名不愿具名的消息人士说：“他们看似接触到了......米高扬相关文件，在投标制造隐形飞机时国防部放弃了该机型。”
他表示，尚不清楚这一技术转让是否合法。
中国国防部拒绝对此发表评论。俄罗斯联合飞机公司（United Aircraft Corporation）否认与中国进行过技术或设计转让。该公司负责米高扬飞机的生产。（完）
--编译：黎黎 发稿：程芳
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。