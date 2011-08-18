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市场报道 | 2011年 8月 18日 星期四 16:25 BJT

《外汇动态》英国零售销售数据公布前做空英镑兑瑞郎--法国兴业银行

0807GMT---法国兴业银行分析师在报告中称,如果希望在英国零售销售数据公布前避险,可以考虑做空英镑兑瑞郎.

他们警告称,0830GMT公布的英国7月零售销售数据很难准确预估,市场预估为增长0.3%,有出现负增长的可能性."而今日英镑表现强劲,而瑞郎则相对疲软.如果想要避险,做空英镑兑瑞郎可能是很好的选择."

英镑/瑞郎GBPCHF=R最新报1.3086瑞郎,上涨0.2%.(完)

--编译 李富强;审校 丁琦

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