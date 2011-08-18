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市场报道 | 2011年 8月 18日 星期四 16:36 BJT

《外汇动态》瑞士央行干预远汇市场,多档短期瑞郎存款利率降至负值

0808GMT---交易商称,市场传言瑞士央行干预外汇远期市场,将瑞士货币市场CHFDEPO=期限为六个月或之下的各档瑞郎存款利率推至负值区域.

瑞士央行拒绝正式对干预传言置评,但交易商表示,该央行曾经入市干预,据悉一家大型瑞士银行在亚洲远汇市场表现非常活跃.

瑞士央行干预远汇市场,表现为抛售瑞郎短期远汇,市场因而流动性泛滥,之後央行再择日买回这些瑞郎.

最近几周,交易商怨声载道,抱怨瑞士利率市场流动性匮乏,现在官方出手干预,市场被迫赶紧躲闪.(完)

--编译 白云; 审校 隋芬

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