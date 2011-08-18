〔全球金属〕今年上半年全球铜市供应过剩107,400吨--世界金属统计局

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦8月18日电---世界金属统计局(WBMS)表示,今年前六个月全球铜市供应过剩107,400吨,超过去年全年84,000吨的供应过剩规模.
2011年上半年,全球精炼铜产量较去年同期增长1.4%,至964万吨.同时期中国产量增加268,000吨,智利产量减少59,000吨至154万吨.
2011年1-6月和2010年全年,全球铜消费量分别为950万吨和1,911万吨.
今年上半年,全球铝市供应过剩221,300吨,2010年同期和全年分别为供应过剩516,200吨和103万吨.
2011年1-6月期间,全球铅市供应过剩14,100吨,2010年同期为供应过剩57,900吨.(完)
--编译 兰秀娟;审校 隋芬
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。