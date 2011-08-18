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亚洲 | 2011年 8月 18日 星期四 16:59 BJT

〔全球金属〕今年上半年全球铜市供应过剩107,400吨--世界金属统计局

路透伦敦8月18日电---世界金属统计局(WBMS)表示,今年前六个月全球铜市供应过剩107,400吨,超过去年全年84,000吨的供应过剩规模.

2011年上半年,全球精炼铜产量较去年同期增长1.4%,至964万吨.同时期中国产量增加268,000吨,智利产量减少59,000吨至154万吨.

2011年1-6月和2010年全年,全球铜消费量分别为950万吨和1,911万吨.

今年上半年,全球铝市供应过剩221,300吨,2010年同期和全年分别为供应过剩516,200吨和103万吨.

2011年1-6月期间,全球铅市供应过剩14,100吨,2010年同期为供应过剩57,900吨.(完)

--编译 兰秀娟;审校 隋芬

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