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亚洲 | 2011年 8月 18日 星期四 17:07 BJT

《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--8月18日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN])

1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP):

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日)

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铁道部 800

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国家电网 600 农行及中行等

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中国联通 300 工行及农行等

(0762.HK)

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中石油集团 1,000 工行及农行等

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中国石化 300 工行及农行等

(600028.SS)(0386.HK)

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2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP):

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日)

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*北京京客隆 5 3 12 8/23簿记建档 北京银行 AA- 8/24 8/25

(0814.HK)

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*特变电工 12 8 12 8/23簿记建档 中国银行 AA+ 8/24 8/25

(600089.SS)

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*珠江啤酒 10 5 12 8/23簿记建档 招商银行 AA 8/25 8/26

(002461.SZ)

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*宏图高科 8 4 12 8/23簿记建档 中信银行 AA- 8/25 8/26

(600122.SS) 南京银行

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*国电集团 82 82 12 8/24簿记建档 国开行 AAA 8/25 8/26

中信银行

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*石药集团 6 3 12 8/25簿记建档 光大银行 AA 8/26 8/29

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武汉商贸 7 3.5 12 8/23簿记建档 中信银行 AA- 8/25 8/26

控股集团

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申华控股 -- 2 12 8/23簿记建档 兴业银行 A+ 8/24 8/25

(600653.SS)

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龙煤矿业集团 10 10 12 8/25簿记建档 兴业银行 AA+ 8/26 8/29

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3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN):

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日)

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*新汶矿业集团 20 10 5 8/23簿记建档 招商银行 AA+ 8/25 8/26

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*怡亚通 5 5 3 8/25簿记建档 建设银行 AA- 8/26 8/29

(002183.SZ)

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*首都公路 10 10 3 8/25簿记建档 工商银行 AAA 8/26 8/29

发展集团

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*凌云股份 5 5 3 8/25簿记建档 招商银行 AA 8/26 8/29

(600480.SS)

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*无锡国联 -- 6 5 8/25簿记建档 兴业银行 AA+ 8/26 8/29

发展集团 民生银行

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*重庆国有 14 6 5 8/25簿记建档 国开行 AA+ 8/26 8/29

文化公司

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铜陵化工集团 13 7 3 8/19簿记建档 国开行 AA- 8/22 8/23

(附第2年上调票面利率选择权和回售选择权)

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国药控股 50 30 3 8/19簿记建档 兴业银行 AAA 8/22 8/23

(1099.HK) 中金公司

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首钢总公司 90 90 5 8/23簿记建档 华夏银行 AAA 8/25 8/26

农业银行

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龙煤矿业集团 20 8 3 8/24簿记建档 兴业银行 AA+ 8/25 8/26

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开滦股份 21 14 5 8/24簿记建档 民生银行 AA+ 8/25 8/26

(600997.SS) 光大银行

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中文传媒 10 5 3 8/24簿记建档 中信银行 AA 8/26 8/27

(600373.SS)

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注:*代表新增.(完)

--整理 周晓峰; 审校 李宏薇

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