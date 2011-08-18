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债券 | 2011年 8月 18日 星期四 16:50 BJT

〔标题新闻〕英国7月抵押贷款总额为126亿英镑,较上年同期下降6%,前月为127亿英镑--CML

注:CML系指英国抵押贷款协会(Council of Mortgage Lenders).

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL5E7JI0QU]

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