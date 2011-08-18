〔新兴汇市〕坡元带领亚洲货币下跌,受获利了结打压

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡8月18日电---新加坡元周四跌破近期支撑位,因对当局干预的谨慎情绪和负利率促使投资银行了结获利,同时投资者削减对新兴亚洲货币的敞口,因股市下跌,表明亚洲货币人气疲弱.
分析师和交易员表示,如果今日稍晚公布的美国数据增强该国二次衰退的机率,那麽新兴亚洲货币走势或将进一步修正.
"人气对市场走势的影响仍大于基本面因素,因此(投资者)仍不得不限制所持(新兴亚洲货币)仓位,"法国东方汇理银行驻香港策略师Frances Cheung称.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。