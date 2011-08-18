〔新兴汇市〕坡元带领亚洲货币下跌,受获利了结打压

路透新加坡8月18日电---新加坡元周四跌破近期支撑位,因对当局干预的谨慎情绪和负利率促使投资银行了结获利,同时投资者削减对新兴亚洲货币的敞口,因股市下跌,表明亚洲货币人气疲弱.

分析师和交易员表示,如果今日稍晚公布的美国数据增强该国二次衰退的机率,那麽新兴亚洲货币走势或将进一步修正.

"人气对市场走势的影响仍大于基本面因素,因此(投资者)仍不得不限制所持(新兴亚洲货币)仓位,"法国东方汇理银行驻香港策略师Frances Cheung称.