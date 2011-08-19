台湾已公布经济指标--2011/8/19

澳新汇市：零售销售数据不及预期打击澳元下跌，新西兰元上涨
数据亦显示物价上涨仍然非常疲弱，第四季零售物价平减指数仅上涨0.3%，基础通胀率低于央行设定的2-3%目标区间，是令人担心的迹象。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值
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消费者物价指数(CPI)(y/y)7月 +1.32% +1.93% 9/5 --
外汇存底(亿美元) 7月底 4,007.66 4,003.26 9/5 --
商品出口(y/y) 7月 +17.6% +10.8% 9/8 --
商品进口(y/y) 7月 +14.0% +12.5% 9/8 --
领先指标(m/m) 6月 +0.2% +0.2%r 8/26 --
M2货币总计数(y/y) 6月 +5.99% +6.14% 8/25 --
重贴现率(%) 6月30日 1.875% 1.75% -- --
外销订单(y/y) 6月 +9.18% +11.53% 8/19 +11.04%*
工业生产(y/y) 6月 +3.61% +7.56%-r 8/23 --
季调失业率 6月 4.40% 4.41% 8/22 --
经常帐盈馀(亿美元) 第一季 +107.5 +92.5-r 8/19 --
国际收支(亿美元) 第一季 +45.9 +34.0 8/19 --
*国内生产总值统计值(GDP)第二季 +5.02%-p +6.16%-r -- --
注: p-初值; r-经修正; a-概估统计;领先指标系用经建会新修订的综合指数月变动率.
"*" 表新增. (完)
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--记者 高洁如; 审校 张喜良
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