〔中国债市〕现券收益率小幅上行,受央票发行利率上调及资金趋紧影响

路透上海8月18日电---中国银行间债市周四现券收益率小幅上行,受公开市场央票发行利率上调带动,且国电电力55亿元人民币可转债发行在即,预计冻结资金可能超过2,000亿元,债市资金面趋紧.

交易员指出,央票发行利率上调对现券收益率起到了支撑作用,但在通胀预期回落,以及世界经济担忧未消的大背景下,债市回调空间亦有限,料近期维持震荡筑底格局.

北京一银行交易员称,"加息预期是有,但加不加还不一定,而且就算是加,也可能就是年内最後一次了,你真要等到那个时候再买,也不一定有好的机会,所以市场有些纠结."

他并表示,今日短融涨了5-6个基点(bp),10年国债约2个bp,债市短期内正面临一波调整压力,但幅度难以预料,这主要取决于央行近期是否会有升息或者上调存款准备金率等收紧措施.

中国央行上午招标的10亿元三年期央票,中标利率3.97%;70亿元三个月期央票,中标收益率3.1618%,均较上次走升约8个基点,跟随一年央票上行步伐.本周公开市场净投放380亿元,并连续五周累计净投放逾2,000亿.[ID:nCN1908207]

国海证券报告称,即使不将此次央票收益率上调看作加息的预兆,但作为利率产品二级市场收益率重要的参照,各个期限央票发行利率上调对债市产生的效果也和加息类似,基本锁定了国债、金融债的下行空间.

中国银行间市场周四主要回购利率早盘普涨,其中隔夜及七天期品种上涨约50个基点(bp),14天期利率更是飙升100bp.资金面骤然趋紧,主要与即将申购的国电电力可转债有关,预计风波一过,资金价格自然会回落.[ID:nCN1908207]

大型电力公司--国电电力(600795.SS)将于周五发行55亿元可转换公司债券,期限六年.国金证券报告认为,参照中海转债的发行结果和冻结资金规模,国电转债中签率约为0.4-0.7%,对应的实际冻结资金为2,000-2,500亿元.

此外,国开行[CHDB.UL]周四招标的两期固息金融债.10年固息债因绝对收益高,受到部分机构的青睐,中标利率4.73%,略低于市场预期;三年期则基本符合预期,为4.33%,虽然三年央票的发行利率上涨,但影响不算太大.

剩馀期限约0.27年的固息国债040010券CN040010=CFXS成交居首,收报100.3976元,对应收益率3.2507%,成交123.57亿元.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

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今日 3.4832 3.8492

上日 3.0158 3.2456

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 3.6569/3.5879

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 3.6260/3.5560

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 4.2118/4.1423

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