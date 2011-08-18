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市场报道 | 2011年 8月 18日 星期四 17:16 BJT

〔欧洲股市〕汽车制造类股下挫拖累欧股走低

路透伦敦8月18日电---欧洲股市汽车制造类股周四下挫,拖累大盘进一步下滑,因围绕全球经济成长放缓和中国政策收紧的忧虑打压投资者信心.

0858GMT,STOXX Europe 600汽车及零部件类指数.SXAP下跌3.5%,泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3亦跌2%,报952.30点.(完)

--编译 侯向明;审校 沈以文

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

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