〔中国汇市〕人民币兑美元微收跌,离岸中心建设长期看有助其升值(更新版)

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(新增最新报价)
* 人民币即期汇价微跌,近期料延续盘整格局
* 离岸人民币中心建设长期来看助人民币升值
* 但短期内对即期市场影响有限
路透上海8月18日电---中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS周四即期汇价收盘微跌.尽管中间价较昨日走升,但并未创出新高,而经过前期的快速走升後,市场存在一定调整需要,人民币兑美元汇价今日基本呈窄幅波动.
交易员并指出,中国政府高层着力强调在港建人民币离岸中心,有助于海外市场对持有人民币的信心,此举对人民币长期升值有推波助澜的作用,但罗马非一日建成,汇价短期内不会对此作出明显反应.
"这两天感觉是从上周一天一百多点的快速上升通道回来了,应该是进入了新的平衡区间吧,"上海一银行交易员称.
中国国务院领导人高规格到访如期给香港送出大礼包,也照亮了人民币国际化的前景.副总理李克强以一句"我对香港成为人民币离岸中心充满信心",从中央层面确认了香港的定位.[ID:nCH0074233]
以下为今日人民币兑美元主要报价CNY=CFXS以及中间价CNY=PBOC:
收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价
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6.3877 6.3860 6.3922 6.3942 6.3996 6.3871
东京汇市瑞郎兑欧元和美元周四下跌,交易商引述传闻称,瑞士央行正通过远汇市场挹注流动性.[FRX/CN]
以下为北京时间16:56,离岸市场人民币报价:
今日 上日
NDF一年期人民币/美元CNY1YNDFOR= 6.2840/70 6.2770
香港离岸市场人民币兑美元即期CNH= 6.3730/60 6.3680
境内市场美元兑人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS最新成交为贴水540点,相当于市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3337元.
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)
--发稿 曾菱/周晓峰; 审校 乔艳红/杨淑祯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。