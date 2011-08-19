《SAFT专栏》政治力量运作失效,央行驰援经济会不会缩手?

(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Jim Saft 编译 王洋/隋芬

路透阿拉巴马州8月18日电---我们已经愈来愈习惯,每当政府无法搞定经济问题和市场动荡,便由中央银行飞来驰援.

有不少理由足以让人思考这种模式是否即将告终.

过去一周,无论是美国联邦储备理事会(美联储,FED)还是欧洲央行(ECB),都面临必须有所行动的强大压力:美联储面临着经济放缓和市场大幅下挫的局面,而ECB面临的则是意大利和其它欧元区债券乏人问津.

两者都选择了干预:美联储承诺将近乎零的指标利率一直维持到2013年;ECB则一改近期的策略,再度进入债市购买,支撑欧元区二线国家的公债.

虽说美联储和ECB都实施了干预,但内部却发生了严重的分歧,更重要的是,这些都是在政坛内部出现不同的声音时发生的,而它将使中央银行采取进一步举措的能力和决心面临威胁.

"今年爆发了一场政治经济危机,一部分是涉及经济增长和就业,但更严重的却是政治和政策制定层面上出现问题:各国政府在经济管理和稳定度方面显得没有意愿、没有能力、立场不一或是效果不彰."瑞银资深经济顾问George Magnus在一份致客户的报告中称.

"对这种政治状态的反抗及不满,弥漫在全球各地的政经动盪,其中包括北非和中东革命这样的极端例子."

在美联储内部,政策立场分歧情况严重,三名有投票权的委员反对承诺近零利率政策.费城联邦储备银行总裁普洛瑟周三表示,他认为美联储将必须在所承诺的2013年以前就加息,而这番评论本身就会削弱掉承诺政策的效力.

达拉斯联邦储备银行总裁费希尔则认为,美联储的宽松货币政策是不适宜的,因为它丝毫不能解决政治和监管的不确定性,同时这可能给投资者留下一个印象,就是当投资人亏钱时,美联储便会通过放松政策来护盘.

对于经济的判断,费希尔说的不对.经济的主要问题在于债务负担导致了需求低迷,并非政治运作无能和实施干预导致企业聘雇停滞.不过从广义角度讲费希尔又是正确的:美国的政治和货币政策目前都处于内争之中,这是一个危险的状态.

**"叛国"?**

不过,最引人注目的干涉是来自另一个德州人--德州州长、角逐共和党总统候选人提名的Rick Perry.他对美联储主席贝南克发起了超级猛烈的抨击.

"在美国历史上的这个时刻印制更多货币来玩政治手段,几乎就是奸诈--我甚至认为等于叛国."Perry被问及美联储会否在明年大选前进一步放宽政策时答道.

他补充说,"我不知道爱荷华州那里会怎麽对待他,但在德州我们会狠狠教训他."

一个大党的热门候选人会说出这种恐吓言辞,光是这点就足以证明美联储面临着多麽险恶的挑战.同时,这也充份证明了,标准普尔单基于政治体系失灵这一点就有理由调降美国评级.

不要弄错:QE2没有真正奏效,QE3可能同样也不会.

明白地说,量化宽松确实足以令人合理质疑有关分权的问题.它非常像是巧立名目的财政刺激,也因此,在民选政治人士对财政政策争吵不下之时,量化宽松显得特别敏感.

美联储会为了让更多美国人脱离贫困线,甘愿冒险丧失创立以来被赋予的独立性吗?你不得不感到怀疑.Perry的抨击或许会让美联储下定决心,但也可能不会.

对欧洲央行(ECB)而言,它的处境不可能很快有所改善.欧洲央行极不愿意购买债券与协助政府财务,但它还是做了,可能是因为央行担心金融市场崩溃,导致欧元区分崩离析.

欧洲央行(ECB)会巴不得退出现在的援助行动,但要想这麽做,德国、法国及其他成员国必须同意扩大欧洲金融稳定机构(EFSF)的规模,或是同意发行欧元区共同债券.发行共同债券是让欧元区弱国通过与强国共享担保,获得更好的借款利率的一种途径.

这两种做法都会进一步迈向财政联盟,也因此在政治层面具有强烈的分化性,不大可能立即发生.欧洲央行(ECB)大概会继续在必要时采取行动,但在这麽做的时候,最终会让那些民选官员的可用对策愈来愈少.

欧洲央行(ECB)到某个临界点喊停的风险一定正在升高.

围绕央行干预的不确定性是市场出现如此高度动荡的一个重要原因.这种不确定性将萦绕我们很长一段时间.(完)