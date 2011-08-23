〔中国新债〕铁道部拟发行总额不超过1,000亿元人民币的企业债--消息人士

路透北京/上海8月23日电---三位消息人士周二向路透表示,中国铁道部拟发行总额不超过1,000亿元人民币的企业债,是次债券发行尚在报批程序中,具体发行规模尚待最终确定.

"首批有望于近日发出,规模在200-300亿元,暂定期限为七年和20年."其中一位了解情况的消息人士透露.

上述消息人士并称,是次债券发行主承销商包括国泰君安、中金公司等.

路透尚未联络到铁道部对上述消息给予评论.

铁道部是中国债券市场中主要的举债机构之一,但甬温线动车追尾事故引发了投资者对铁道部运营能力的质疑及债券信用风险的担忧.

7月23日甬温线发生的动车追尾事故,造成至少40人死亡.事故发生後,市场对中国高铁、动车的安全性有颇多质疑.(完)