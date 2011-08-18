《外汇动态》量化宽松对消费的影响令美联储面临两难

0847 GMT---虽然美国联邦储备理事会(美联储,FED)可能否认,但很多人仍将认为,大宗商品价格走升是美国此前量化宽松政策所引发的一个副作用,因量化宽松致使美元流动性"泛滥".

美联储曾辩称,商品价格上涨引发的通胀升高是"暂时现象",但这种说法并未考虑到,如果汽油价格上涨并保持高位,消费者采取应对,将对经济活动造成传导性的不利影响.这可能反过来解释,为何美国消费者的信心处于1980年以来最低水平,尽管美联储已承诺将维持超低利率直至2013年年中.(完)