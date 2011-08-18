《外汇动态》量化宽松对消费的影响令美联储面临两难

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
0847 GMT---虽然美国联邦储备理事会(美联储,FED)可能否认,但很多人仍将认为,大宗商品价格走升是美国此前量化宽松政策所引发的一个副作用,因量化宽松致使美元流动性"泛滥".
美联储曾辩称,商品价格上涨引发的通胀升高是"暂时现象",但这种说法并未考虑到,如果汽油价格上涨并保持高位,消费者采取应对,将对经济活动造成传导性的不利影响.这可能反过来解释,为何美国消费者的信心处于1980年以来最低水平,尽管美联储已承诺将维持超低利率直至2013年年中.(完)
--编译 隋芬; 审校 丁琦
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路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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