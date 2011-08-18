〔中国能源〕考虑在部分具备条件地区试行碳排放总量控制--发改委官员

路透北京8月18日电---中国国家发展和改革委员会官员周四称,正考虑在部分具备条件的地区试行碳排放总量的控制,并在试点的基础上逐步形成区域性碳排放交易体系,为最终建立全国性碳排放交易系统创造条件.

发改委应对气候变化司司长苏伟在北京一个论坛上表示,中国将以更加市场化的手段,逐步建立起碳排放交易体系,但目前仍面临法律法规不健全、缺乏专业人才和第三方认证机构及企业减排动力不足等困难.

"结合'十二五'(2011-2015年)规划纲要提出的合理控制能源消耗总量的要求,我们也在考虑选择一些具备条件的地区,试行碳排放总量的控制,研究温室气体排放权的分配方法,制定相应的管理办法,开展碳排放交易试点."他说.

中国此前提出目标,到2020年单位国内生产总值(GDP)二氧化碳排放要比2005年下降40%-45%,届时非化石能源消费占一次能源消费15%;十二五要实现单位GDP能耗和二氧化碳排放分别下降16%和17%的目标.

苏伟并称,中国目前的CDM(清洁发展机制)项目的数量和年减排量都居世界第一,截至7月底中国共批准3,154个CDM项目,预计年减排量为5.54亿吨二氧化碳当量.

他提供的数据显示,其中有1,519个CDM项目在联合国CDM执行理事会成功注册,占全球注册项目的45%,预计年减排二氧化碳当量为3.2亿吨,占全球注册项目年减排量的64%.

中国"十二五"节能减排任务艰巨.国家发改委副主任解振华此前称,即将公布降低碳强度的工作方案,将把推广碳捕集、利用和封存技术(CCUS)作为重要选择加以研发和推广.[ID:nCN1860977]

"十一五"(2006-2010年)期间中国以能源消费年均6.6%的增速支撑了国民经济年均11.2%的增速,高能耗的发展方式被普遍认为难以持续.(完)