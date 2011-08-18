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亚洲 | 2011年 8月 18日 星期四 17:45 BJT

〔中港股市〕两市双双下挫,中国楼市限购令细节打压沪指地产股领跌

* 恒指下跌1.3%,沪指跌1.6%

* 楼市"限购令"细节公布压制市场

* 两市成交低迷,谨慎情绪萦绕不去

* 港股投资者了结获利

路透香港8月18日电---中国股市周四下滑,拖累港股收跌,因中国宣布进一步扩大二三线城市限购令的细节,导致投资者卖出房地产相关股票.[ID:nCN1908439]

中国国家统计局周四公布,7月70个大中城市中,房价环比下降城市较上月续增,但同比涨幅继续扩大,显示调控依然面临较大压力.[ID:nCN1907979]

诸多分析师已警告称,中国面临的中长期最大风险就是房地产市场泡沫破裂,当地媒体报导表明当局或加大调控力度.

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