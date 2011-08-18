〔中港股市〕两市双双下挫,中国楼市限购令细节打压沪指地产股领跌

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 恒指下跌1.3%,沪指跌1.6%
* 楼市"限购令"细节公布压制市场
* 两市成交低迷,谨慎情绪萦绕不去
* 港股投资者了结获利
路透香港8月18日电---中国股市周四下滑,拖累港股收跌,因中国宣布进一步扩大二三线城市限购令的细节,导致投资者卖出房地产相关股票.[ID:nCN1908439]
中国国家统计局周四公布,7月70个大中城市中,房价环比下降城市较上月续增,但同比涨幅继续扩大,显示调控依然面临较大压力.[ID:nCN1907979]
诸多分析师已警告称,中国面临的中长期最大风险就是房地产市场泡沫破裂,当地媒体报导表明当局或加大调控力度.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。