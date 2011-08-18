〔中国央行〕不会专门针对负利率而频繁调整基准利率--央行研究员

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透北京8月18日电---中国人民银行金融研究所研究员常黎日前表示,无论是根据央行的货币政策目标,还是根据利率的市场化改革方向,中国央行都不可能专门针对负利率而频繁调整基准利率.
常黎在央行主办的《中国金融》杂志上撰文称,"与其说央行要关注负利率,不如说央行本质上要关注通货膨胀,并且稳定公众的通胀预期.
中国国家统计局此前公布,7月CPI同比涨6.5%,创37个月新高,当月CPI环比则上涨0.5%.中国宏观调控将难言放松,调利率抗通胀仍是市场共识.
今年以来,中国央行已三次加息,六次上调存款准备金率.目前一年期存款基准利率为3.50%,大型金融机构存款准备金率达到21.5%的历史高位.(完)
--发稿 赵红梅; 审校 黄凯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。