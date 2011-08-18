〔伦敦美债〕公债价格在多项数据公布前走高,市场担心美国重陷衰退

路透伦敦8月18日电---美国公债价格周四在欧洲市场上涨,今日稍晚将公布一系列数据,投资者担心数据将印证其对美国经济陷入新一波衰退的担心.

对欧元区决策者解决债务危机举措的担忧,亦给予避险资产良好的支撑,一些交易员表示,美国公债收益率(殖利率)或很快再度测试雷曼兄弟倒闭时所及的2.04%的纪录低位.