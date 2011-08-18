〔路透基点〕新世界发展20亿港元五年期俱乐部贷款案签署协议

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港8月18日电---汤森路透旗下基点报导,银行业消息人士称,由花旗集团安排的香港新世界发展20亿港元五年期贷款案已于本月稍早签署,该案将采取四家银行参与的俱乐部贷款方式.
加拿大丰业银行、三菱东京日联银行和华侨银行是另三家参贷银行.每家委托主办行承贷5亿港元.
本次贷款由新世界旗下的香港愉景新城购物商场,以及香港德福广场的部分物业为担保,包含所有资金成本的最高费率为173个基点,较香港银行同业拆息港元利率(Hibor)加码155个基点,平均期限为4.3年.
新世界发展曾在5月入市寻求贷款,当时其与会德丰地产结盟,获得90亿港元的五年期融资,以支持香港九龙地区地铁柯士甸站的地面物业开发项目.
上述俱乐部贷款案分60亿港元和30亿港元两个批次,分别用于支付土地溢价和建设用途.包含所有资金成本的费率为110-120个基点,较Hibor加码87.5个基点.(完)
--编译 丁琦;审校 王洋
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。