〔路透基点〕新世界发展20亿港元五年期俱乐部贷款案签署协议

路透香港8月18日电---汤森路透旗下基点报导,银行业消息人士称,由花旗集团安排的香港新世界发展20亿港元五年期贷款案已于本月稍早签署,该案将采取四家银行参与的俱乐部贷款方式.

加拿大丰业银行、三菱东京日联银行和华侨银行是另三家参贷银行.每家委托主办行承贷5亿港元.

本次贷款由新世界旗下的香港愉景新城购物商场,以及香港德福广场的部分物业为担保,包含所有资金成本的最高费率为173个基点,较香港银行同业拆息港元利率(Hibor)加码155个基点,平均期限为4.3年.

新世界发展曾在5月入市寻求贷款,当时其与会德丰地产结盟,获得90亿港元的五年期融资,以支持香港九龙地区地铁柯士甸站的地面物业开发项目.

上述俱乐部贷款案分60亿港元和30亿港元两个批次,分别用于支付土地溢价和建设用途.包含所有资金成本的费率为110-120个基点,较Hibor加码87.5个基点.(完)