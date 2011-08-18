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亚洲 | 2011年 8月 18日 星期四 18:44 BJT

〔亚洲橡胶〕8月18日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透8月18日电---以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚盘收市价:

合约 日盘 成交量 晚盘 成交量

8月 354.3 6 - -

9月 356.3 9 - -

10月 360.2 1 357.5 1

11月 359.4 31 358.0 2

12月 361.1 88 358.5 43

1月 362.2 1837 359.3 479

* TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分,因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价.

* TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台,并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘.橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT.

* 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选[RUB/ASCN].(完)

--编译 侯向明;审校 王洋

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