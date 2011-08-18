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亚洲 | 2011年 8月 18日 星期四 18:58 BJT

〔东南亚股市〕印尼和菲律宾股市受本地买盘提振上涨,外资流入较少

路透曼谷8月18日电---东南亚股市周四部分上涨,因对亚洲经济成长的乐观情绪提振消费股和银行股买需,不过戴尔公布令人失望的前景预估後,科技股前景黯淡.

投资者似乎青睐较少依赖出口且内需强劲的市场,例如印尼股市.JKSE,不过对美国和欧洲经济放缓的担忧犹存,尾盘时在部分市场引发卖盘.

外资资金流入较少,国内投资者主导市场走势.

地区券商仍普遍乐观.

"我认为市场依然看涨;鉴于基本面如此强劲,我们将保持内部成长,从而能够为应对外部波动的冲击提供庇护,"Bahana Securities研究部主管Harry Su谈及印尼时称.

"我预计,印尼股市年底将达4,350点."

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