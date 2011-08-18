〔东南亚股市〕印尼和菲律宾股市受本地买盘提振上涨,外资流入较少

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透曼谷8月18日电---东南亚股市周四部分上涨,因对亚洲经济成长的乐观情绪提振消费股和银行股买需,不过戴尔公布令人失望的前景预估後,科技股前景黯淡.
投资者似乎青睐较少依赖出口且内需强劲的市场,例如印尼股市.JKSE,不过对美国和欧洲经济放缓的担忧犹存,尾盘时在部分市场引发卖盘.
外资资金流入较少,国内投资者主导市场走势.
地区券商仍普遍乐观.
"我认为市场依然看涨;鉴于基本面如此强劲,我们将保持内部成长,从而能够为应对外部波动的冲击提供庇护,"Bahana Securities研究部主管Harry Su谈及印尼时称.
"我预计,印尼股市年底将达4,350点."
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。