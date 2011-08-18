〔马来西亚期市〕棕榈油期货几近收平,全球经济忧虑构成拖累

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透雅加达8月18日电---马来西亚棕榈油期货周四收盘几无变动,因高需求和低产出预期,被市场对全球经济成长的忧虑所抵消.
指标10月棕榈油期约KPOc3收跌0.2%,报每吨3,026马币(林吉特).稍早,该期约曾触及3,043马币,徘徊在两周高位附近.
成交量为11,513口,周三为11,344口.
一位吉隆坡交易员说,"市场区间交投.棕榈油基本面仍然强劲,但全球经济忧虑拖累该市场表现较弱."
吉隆坡的另一位交易员称,"今日市场相当清淡,且区间交投.投资者在关注欧元区和美国市场等外部因素...关于可能发生的金融危机还有很多的担心."(完)
--编译 侯向明;审校 王洋
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。