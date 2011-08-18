〔马来西亚期市〕棕榈油期货几近收平,全球经济忧虑构成拖累

路透雅加达8月18日电---马来西亚棕榈油期货周四收盘几无变动,因高需求和低产出预期,被市场对全球经济成长的忧虑所抵消.

指标10月棕榈油期约KPOc3收跌0.2%,报每吨3,026马币(林吉特).稍早,该期约曾触及3,043马币,徘徊在两周高位附近.

成交量为11,513口,周三为11,344口.

一位吉隆坡交易员说,"市场区间交投.棕榈油基本面仍然强劲,但全球经济忧虑拖累该市场表现较弱."

吉隆坡的另一位交易员称,"今日市场相当清淡,且区间交投.投资者在关注欧元区和美国市场等外部因素...关于可能发生的金融危机还有很多的担心."(完)