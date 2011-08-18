〔中港股业绩〕交通银行上半年净利增三成,下半年无外部融资安排(更新版)

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* 上半年净利按年增三成

* 利息净收入及中间业务为主要推动力

* 资本补充压力大,但年内无外部融资安排

* 地方融资平台贷款风险可控

路透上海/香港8月18日电---以资产计中国第五大银行--中国交通银行(3328.HK)(601328.SS)上半年净利同比增长三成,不过基于银行资本补充的压力,该行连续三年的中期分红政策未能延续.但公司同时强调,年内不会安排外部融资计划.

交行高层还表示,目前该行的地方融资平台风险可控,没有看到近期地方融资平台大规模违约的迹象.

"今年不安排中期分红,...一个原因是新的监管协议下,银行内部补充资本压力很大,"交行副行长兼首席财务官于亚利指出.

她还表示,交通银行一贯原则是以内部补充资本为主,市场补充为辅.目前交行盈利能力较理想,内部补充资本较强,适当时候会安排通过外部市场募集资金,"但今年董事会没有这个安排."

该行去年中曾实施A+H配股方案,募集资金逾300亿元人民币,以补充资本金.

交行稍早公布的中报显示,今年1-6月实现净利为263.96亿元,同比增长29.67%;每股盈利0.43元.其中二季度净利为131.16亿元,同比上升32%,优于市场预期.根据汤森路透综合10名分析师预测,交行第二季净利均值为122.9亿元.

截止6月底,交通银行的资本充足率和核心资本充足率分别为12.20%和9.41%.而据中国银监会数据,国内311家银行6月末这两个指标的加权平均水平分别达到12.2%和9.92%.

中国银监会本周一就银行资本监管的新标准徵求意见,正常时期中国系统重要性银行和非系统重要性银行资本充足率将分别不得低于11.5%和10.5%,原则上应分别于2013年底和2016年底前资本达标.

**"平台贷"及房贷风险可控**

交行副行长钱文挥指出,地方融资平台贷款的资产质量,并没有外界想象的那麽糟,"我们没有看到地方融资平台贷款近期集中爆发违约的迹象."

交行方面表示,6月末该行地方融资平台贷款馀额为3,083亿元.其中现金流覆盖或基本覆盖的贷款占比约95%,半覆盖或无覆盖的地方融资平台贷款仅5%左右,这些半覆盖或无覆盖的贷款,主要依赖地方财政资金作为还款来源.

据钱文挥透露,6月末,仅有六户地方融资平台共计4.29亿元贷款出现400多万元的欠息.

外界对国内银行业的两大忧虑是地方融资平台贷款和房地产贷款,中国银监会稍早要求,今明两年是地方政府债务的偿还高峰期,要严防平台贷款"改头换面"和"卷土重来",并要重点盯防房地产领域.

钱文挥还指出,目前该行房地产贷款占比仅略超6%,虽然下半年保障房建设迎来小高峰,房贷或会增加,但交行今年仍要将房贷占比控制在8%以内.

"如果房地产价格有一定程度的下降,银行资产质量肯定会受影响,但对于我们的拨备和盈利能力,这还是可以承受的."他说.

上半年交行的拨备覆盖率达到213.89%,较年初提高28.05个百分点;年化平均资产回报率(ROA)为1.27%,较上年全年水平提高0.19个百分点.

**利息收入及中间业务成长迅速**

交行指出,上半年盈利水平的高速增长,主要得益于生息资产规模增长和息差持续扩大共同促进利息净收入较快增长,以及中间业务发展迅速.

中报显示,上半年交行生息资产馀额同比增长18.19%,实现利息净收入492.88亿元,同比增长23.54%.在中间业务方面,实现手续费及佣金净收入100.44亿元,同比增长40.97%.

而外部经济环境的不确定性,亦给国内银行业的日常经营带来一定压力.

交通银行董事长胡怀邦指出,近期美债危机增加全球经济复苏的不确定性,经济复苏的过程将更加漫长.这对中国经济的影响不容忽视,一来直接影响中国出口,二来美国的低利率政策,可能推出的量化宽松3,给中国管理通胀带来非常大的压力.

巴克莱最近报告指出,中国银行股上半年总体业绩上佳,净利同比平均升幅在33%,不过下半年银行业绩增长动力将会放缓.光大证券最近报告亦指出,鉴于宏观经济增长和通胀走势的不确定性仍较大,偏紧货币政策制约银行股的短期反弹空间.

业绩公布前,交行H股收跌1.88%,报5.75港元;其A股亦跌1.26%,报4.7元人民币.(完)

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