(重温稿)《台湾经济焦点》经济成长及通膨压力有望放缓,央行升息循环或"停看听"

* 官方下修今年经济成长率及通膨率

* 主因下半年成长力道不足

* 市场对央行第三季可能停止升息声浪加大

* 明年景气看法也保守

记者 高洁如

路透台北8月18日电---欧美债信问题持续扩散,台湾官方忧虑伤及实体经济之下,下修全年经济成长率和通膨率预估.有分析师认为,此氛围或令9月底的央行利率会议暂停连续五次的升息举措,观望未来景气发展.

主计处周四下修今年经济成长率预估至4.81%,跌破"保五"大关,原为5.01%;而通膨率也由先前的1.89%下修至1.59%.至于明年的经济展望,主计处也保守地估计成长4.58%,通膨率也只估1.21%.

"我们上周已经修正对利率的看法,认为央行将维持利率在目前水准."花旗集团首席经济学家郑贞茂认为,台湾政府对明年的预估算四平八稳,因为国际景气复苏脚步代的疑虑加大,台湾不可能在全球经济下滑时独善其身.

他进一步指出,目前市场认为央行9月不升息的声音愈来愈多.但他同时强调,若来年经济环境好转,GDP(国内生产总值)成长率回到5%以上,央行或许会在明年第三季再度开始升息.

台湾央行自去年第二季至今年6月底时,已连续五度调升官方利率,重贴现率已来至1.875%的近二年以来高位.

不过中国信托银行分析师廖建中还是认为,央行可能因顾及实质利率仍然偏低,在导正利率的目的之下,9月将持续升息.

**下半年经济有下档风险**

针对官方下修今年全年经济成长看法,主计处蔡鸿坤局长表示,主计处对下半年的GDP预估下修了355亿台币,主要是对民间投资的看法没有先前乐观,下调了227亿,占下调比重的六成.

"过去一年半以来,台湾经济成长比国际好很多,有大半是半导体大幅投资带动出口成长,还有智慧手机、机械业的出口畅旺.只不过,现在半导体景气出现了一些杂音,"蔡鸿坤说.

全球晶圆代工龙头--台积电(2330.TW)已连续三季获利衰退,7月底曾表示第三季旺季将出现少见的营收衰退,并削减全年资本支出5%,由78亿美元下修至74亿.[ID:nCT0470735]

而面板大厂友达(2409.TW)第二季亏损再逾百亿台币以上,行业气氛惨淡下,亦促使友达追随同业奇美电子(3481.TW)脚步,宣布下修今年资本支出约30%,至700亿台币以下,低于去年的850亿台币.[ID:nCN1858349]

"总体而言我们预期下一季GDP成长速度将会持续放缓至4-4.5%的趋势成长率.面临的风险主要倾向于下档,"澳洲联邦银行驻新加坡经济学家暨外汇策略师ANDY JI表示.

主计处本次会议中略微上修了上半年的经济成长,但将下半年的经济成长率由4.58%下修为4.15%,也令今年全年的经济成长率预估痛失5%大关.

**欧美债信问题恐损及实体经济**

蔡鸿坤进一步指出,目前看起来欧美债信问题已令金融市场动荡不安,不过对实体经济的伤害尚未能具体估算.

"影响最大的还是企业及民众信心不足,如果这个反映到了金融市场,因为股市的市值一般都是国内生产总值(GDP)的两倍以上,这对家庭财富、企业信心会影响很大,但没法量化,"他表示,国际预测机构也下修了全球明年的经济成长率预估,这也将使企业的投资缩手,影响民间投资的意愿.

蔡鸿坤并称,欧美债信问题可能损及实体经济,但新兴国家高度经济成长的背後,付出的是物价房价上涨的通膨压力,中国经济会不会硬着陆等,都是预测上的风险.若是国际景气能趋于明朗,10月的经济成长初估值时,将依情势变化修正预测.

香港汇丰亚洲经济研究主管FREDERIC NEUMANN则表示,"台湾仍然比多数亚洲经济体更依赖外部,全球科技业景气循环走软,意味着出口还要一段时间才会反弹."

但他也提醒,目前出口的放缓看来比较像循环中期的放缓,而非全面下滑的起点.特别是中国需求继续持稳,年底之前可能重新加速,台湾经济应该也会受到拉抬.

主计处今日公布的2012年经济预估中,出口自今年的成长15.24%放缓至8.52%;进口亦自今年的15.68%放缓至明年的8.27%.至于明年的民间投资则估成长3.43%,今年因上年基期已高则呈现小幅衰退;民间消费明年估计成长3.18%,也较今年估计的3.55%为低.(完)