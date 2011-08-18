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市场报道 | 2011年 8月 18日 星期四 20:38 BJT

〔表格〕美国7月CPI较前月升0.5%高于预估,核心CPI较前月升0.2%

路透8月18日电---美国劳工部周四公布:

* 美国7月消费者物价指数(CPI)较前月升0.5%(路透调查预估为升0.2%),扣除食品与能源的CPI较前月升0.2%(预估为升0.2%)

* 美国7月CPI较上年同期上升3.6%(路透调查预估为上升3.3%),扣除食品与能源的CPI较上年同期上升1.8%(预估为升1.7%)

* 美国7月实质所得下滑0.1%,6月修正後为持平(前值为下滑0.1%)

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