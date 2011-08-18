〔国际油市〕亚洲柴油市场下跌,航煤/柴油升水创五个半月高位

台塑一间日产量为54万桶的炼厂的重启计划仍是市场关注焦点.交易商表示,该炼厂重启生产的时间可能将晚于公司原定8月20日.实际时间将取决于政府本周的评估,但交易商预计,至少在9月前,该炼厂的出口都无法抵达市场.