〔国际油市〕亚洲柴油市场下跌,航煤/柴油升水创五个半月高位

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡8月18日电---亚洲柴油市场周四走软,因亚洲供应充裕和需求疲软打压市场人气,并帮助推动航煤/柴油升水创五个半月高位.
路透数据显示,柴油近月合约裂解价差跌破每桶18.00美元,至三周低位.此外9/10月和10/11月合约跨月价差贴水扩大.
台塑一间日产量为54万桶的炼厂的重启计划仍是市场关注焦点.交易商表示,该炼厂重启生产的时间可能将晚于公司原定8月20日.实际时间将取决于政府本周的评估,但交易商预计,至少在9月前,该炼厂的出口都无法抵达市场.
"每个人都在关注台塑的炼厂状况,在不清楚该炼厂将停工多长时间的情况下,很难建仓."一名驻新加坡馏分油交易商称.
9月柴油裂解价差下跌0.40美元,至每桶较迪拜原油升水17.93美元.
航煤裂解价差下跌0.25美元,至每桶20.23美元.
油品 买价 卖价 中值 前值 变动 变动(%)
现货航煤/煤油 JET-SIN 124.60 125.00 124.80 124.95 -0.15 -0.12
现货含硫0.5%柴油GO-SIN 122.55 122.95 122.75 123.00 -0.25 -0.20
含硫0.25%柴油 GO25-SIN 123.40 123.80 123.60 123.85 -0.25 -0.20
含硫0.05%柴油 GO005-SIN 124.90 125.30 125.10 125.35 -0.25 -0.20
8月柴油互换 GOSGSWMc1 -- -- 123.00 123.28 -0.28 -0.23
9月柴油互换 GOSGSWMc2 -- -- 123.11 123.31 -0.20 -0.16 (完)
--编译 许娜;审校 侯向明
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。