〔表格〕美国8月13日当周初请失业金人数升至40.8万人,预估为40万人

路透8月18日电---美国劳工部周四公布的数据显示:

* 美国8月13日当周初请失业金人数升至40.8万人(预估为40万人),前周修正後为39.9万人(初值为39.5万人)

* 美国8月13日当周初请失业金人数四周均值降至40.25万人,前周修正後为40.6万(初值为40.5万人)

* 美国8月6日止当周续请失业金人数升至370.2万人(预估为369.5万人),前周修正後为369.5万人(前值为368.8万)

周段 初请失业金人数 四周平均值 续领失业金人数 保险失业率

08/13/11 408,000 402,500 -- --

08/06/11 399,000-R 406,000-R 3,702,000 2.9

07/30/11 402,000 408,250 3,695,000-R 2.9

07/23/11 401,000 414,500 3,748,000 3.0

07/16/11 422,000 422,250 3,719,000-R 3.0

07/09/11 408,000 424,000 3,720,000 3.0

07/02/11 427,000 427,000 3,749,000 3.0

06/25/11 432,000 427,750 3,712,000 3.0

注: R-修正值.(完)

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