〔表格〕美国8月13日当周初请失业金人数升至40.8万人,预估为40万人

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透8月18日电---美国劳工部周四公布的数据显示:
* 美国8月13日当周初请失业金人数升至40.8万人(预估为40万人),前周修正後为39.9万人(初值为39.5万人)
* 美国8月13日当周初请失业金人数四周均值降至40.25万人,前周修正後为40.6万(初值为40.5万人)
* 美国8月6日止当周续请失业金人数升至370.2万人(预估为369.5万人),前周修正後为369.5万人(前值为368.8万)
周段 初请失业金人数 四周平均值 续领失业金人数 保险失业率
08/13/11 408,000 402,500 -- --
08/06/11 399,000-R 406,000-R 3,702,000 2.9
07/30/11 402,000 408,250 3,695,000-R 2.9
07/23/11 401,000 414,500 3,748,000 3.0
07/16/11 422,000 422,250 3,719,000-R 3.0
07/09/11 408,000 424,000 3,720,000 3.0
07/02/11 427,000 427,000 3,749,000 3.0
06/25/11 432,000 427,750 3,712,000 3.0
注: R-修正值.(完)
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--编译 王洋;审校 侯向明
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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