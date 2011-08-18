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市场报道 | 2011年 8月 18日 星期四 20:47 BJT

〔美国经济〕纽约联储总裁杜德利称已下修美国经济复苏步伐预估

路透新泽西州8月18日电---美国纽约联邦储备银行总裁杜德利周四称:

* 已下修对美国经济复苏步伐的预期.

* 2011年迄今的经济成长步伐慢于预期.

* 家庭支出低迷和就业市场形势恶化继续拖慢经济增长.

* 2011年上半年有一部分但并非全部的经济疲弱是由于暂时性因素所致.

* 8月9日美国联邦公开市场委员会(FOMC)声明後市场利率的下降应该支撑经济活动和就业.(完)

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