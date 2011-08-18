〔美国经济〕纽约联储总裁杜德利称已下修美国经济复苏步伐预估

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透新泽西州8月18日电---美国纽约联邦储备银行总裁杜德利周四称:
* 已下修对美国经济复苏步伐的预期.
* 2011年迄今的经济成长步伐慢于预期.
* 家庭支出低迷和就业市场形势恶化继续拖慢经济增长.
* 2011年上半年有一部分但并非全部的经济疲弱是由于暂时性因素所致.
* 8月9日美国联邦公开市场委员会(FOMC)声明後市场利率的下降应该支撑经济活动和就业.(完)
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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