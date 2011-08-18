〔国际油市〕亚洲石脑油裂解价差维持在三个半月高点,价格亦近两周高位

路透新加坡8月18日电---亚洲石脑油价格周四徘徊在两周高位附近,同时裂解价差维持在三个半月高点,因欧洲船货流入有限料导致供给趋紧.

但部分交易商对此并不认同,称亚洲供需平衡.他们还表示,台湾需求的减少已抵消了亚洲增加进口欧洲船货的必要性,当前的市场强劲可能只是空头回补.

一名交易员说,"市场可能被夸大了,因很难断定强势来自何处."

但多头目前占据优势,且在发号施令.

韩国S-Oil向一日本交易商出售3.3万吨9月15-27日装货的轻质石脑油,其离岸价格(FOB)较日本现货价格每吨升水约3.50美元.

而其一笔8月船货的离岸价格是较日本现货价格每吨贴水2.50美元.

汽油裂解价差位于两日高位,受需求稳健支撑.

日本公开规格10月上半月石脑油NAF-1H-TYO价格上扬5.00美元,至每吨953.50美元,为8月4日触及每吨967.50美元以来最高.

10月上半月和11月上半月互换逆价差走阔至每吨3.50美元,为5月25来最高.

石脑油裂解价差NAF-SIN-CRK涨5.45美元至每吨升水129.25美元,为5月16日触及每吨135.60美元以来最高.

汽油裂解价差涨0.46美元,至每桶10.60美元,为周二以来最高.

油品 价格 上日价格 变动

2011年10月石脑油NAF-1H-TYO 953.00/954.00 948.50 +5.00

现货石脑油净回值NAF-SIN 103.47/103.57 102.95 +0.57

9月石脑油互换NAF-1M-S 946.00/948.00 943.75 +3.25

10月石脑油互换NAF-2M-S 943.00/945.00 941.50 +2.50

97号现货汽油GL97-SIN 126.85/126.95 128.23 -1.33

95号现货汽油GL95-SIN 124.15/124.25 124.90 -0.70

92号现货汽油GL92-SIN 120.45/120.55 120.10 +0.40

现货92号汽油重整利润GL92-SIN-DIF 16.93/17.03 17.15 -0.17 (完)