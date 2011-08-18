〔表格〕美国8月11日止当周农作物出口销售报告--USDA

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿8月18日电---美国农业部(USDA)公布8月11日止当周农作物出口销售报告(单位为千吨;棉花以千包计):
当周约定销售净变动 -----新销售----- ---累计约定销售---
本年度 下年度 本年度 下年度 本年度 上年度
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小麦 548.9 0.0 561.8 0.0 11,486.2 11,982.2
大麦 1.3 0.0 1.3 0.0 80.6 60.6
玉米 243.5 280.4 318.2 294.6 48,046.3 52,438.4
高粱 4.3 0.0 8.9 0.0 3,527.3 3,625.0
大豆 224.3 197.1 230.7 200.1 42,123.6 41,120.0
豆粕 41.8 16.9 42.7 16.9 7,769.9 9,531.3
豆油 68.0 7.0 68.6 7.0 1,366.1 1,436.4
皮马棉 0.2 0.9 0.2 0.9 370.8 146.4
陆地棉 -337.0 387.2 82.1 387.2 6,375.6 6,036.3
稻米 54.6 0.0 57.1 0.0 502.2 558.9 (完)
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--编译 王洋;审校 侯向明
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