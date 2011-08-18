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市场报道 | 2011年 8月 18日 星期四 21:54 BJT

〔美国金融〕美联储对待欧洲和美国银行"一视同仁"--纽约联储总裁

路透纽瓦克8月18日电---纽约联邦储备银行总裁杜德利周四表示:

* 目前对美联储来说金融稳定同货币政策同等重要

* 美联储致力于"广泛"思考自身的金融稳定职责

* 再次衰退的风险"非常低",但今年迄今的经济增长低迷

* 强劲的7月零售销售和工业生产数据暗示今年晚些时候经济增长加快

* 美联储对待欧洲和美国银行"一视同仁".(完)

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