〔美国金融〕美联储对待欧洲和美国银行"一视同仁"--纽约联储总裁

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透纽瓦克8月18日电---纽约联邦储备银行总裁杜德利周四表示:
* 目前对美联储来说金融稳定同货币政策同等重要
* 美联储致力于"广泛"思考自身的金融稳定职责
* 再次衰退的风险"非常低",但今年迄今的经济增长低迷
* 强劲的7月零售销售和工业生产数据暗示今年晚些时候经济增长加快
* 美联储对待欧洲和美国银行"一视同仁".(完)
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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