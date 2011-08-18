(重发)〔国际油市〕亚洲燃料油即期逆价差持坚,但成交下降表明买盘动能减弱

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路透新加坡8月18日电---亚洲燃料油即期逆价差连续第六个交易日持坚,但成交量降至仅1.5万吨的水平,即期9月/10月跨月价差成交量尤其如此,暗示短期内买盘动能或将消退.

即期跨月价差和燃料油现货价差均几无变动,而就在市场进入9月点价月份之前,曾稳步上涨了大约一周的时间,至一个月高位.

一位在新加坡的西方交易员说:"过去一周一直强劲的动能似乎有所减弱,在逆价差5.00美元附近有阻力."

"但参与者明白下个月市场将会强劲,即便是开始了结获利,下行空间也有限,除非有空头摊牌,但这不太可能."

9月裂解价差持平于每桶较迪拜原油贴水4.97美元.10月裂解价差也持稳于每桶贴水5.71美元.

油品 买价 卖价 中值 上日价格 变动 变动%

现货180CST燃料油 FO180-SIN 656.00 656.30 656.15 655.60 0.55 0.08

现货380CST燃料油 FO380-SIN 649.70 650.00 649.85 649.85 0.00 0.00

新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN 654.00 656.00 655.00 654.00 1.00 0.15

380CST船用燃料油升水 4.30 6.00 5.15 4.15 1.00

180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF 4.50 4.75 4.63 4.63 0.00 0.00

380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF 4.75 5.25 5.00 5.00 0.00 0.00 (完)