〔美国股市〕开盘重挫,标准普尔500指数和Nasdaq指数跌幅均超过3%

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透纽约8月18日电---美国股市周四开盘大跌,标准普尔500指数和Nasdaq综合股价指数跌幅均超过3%,因担心欧洲债务危机或波及美国银行业.
道琼工业指数.DJI盘初下跌317.00点,或2.78%,报11,093.21点;标准普尔500指数.SPX下跌37.87点,或3.17%,报1,156.02点.Nasdaq指数.IXIC下跌92.33点,或3.68%,报2,149.15点.(完)
--编译 王洋;审校 侯向明
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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