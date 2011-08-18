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市场报道 | 2011年 8月 18日 星期四 21:55 BJT

〔美国股市〕开盘重挫,标准普尔500指数和Nasdaq指数跌幅均超过3%

路透纽约8月18日电---美国股市周四开盘大跌,标准普尔500指数和Nasdaq综合股价指数跌幅均超过3%,因担心欧洲债务危机或波及美国银行业.

道琼工业指数.DJI盘初下跌317.00点,或2.78%,报11,093.21点;标准普尔500指数.SPX下跌37.87点,或3.17%,报1,156.02点.Nasdaq指数.IXIC下跌92.33点,或3.68%,报2,149.15点.(完)

--编译 王洋;审校 侯向明

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