版本:
中国
市场报道 | 2011年 8月 18日 星期四 22:09 BJT

〔表格〕美国7月成屋销售下滑3.5%,年率为467万户--NAR

路透8月18日电---全美不动产协会(NAR)周四公布:

* 美国7月成屋销售年率为467万户(预估为490万户),6月修正後为484万户(前值为477万户)--NAR

* 美国7月成屋销售下降3.5%(预估为增长3.8%),6月修正後为增长0.6%(前值为下降0.8%)--NAR

经季节调整後的7月成屋销售数据如下:

7月 6月 6月初值 5月 2010年7月

销售量年率(百万户) 4.67 4.84 4.77 4.81 3.86

7月 6月 6月初值 2011年7月/2010年7月

变动率(%) -3.5 0.6 -0.8 21.0 (完)

浏览美国数据相关新闻,请点选[US-ECI-CMN];其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN]

浏览主要国家经济指标背景介绍,请点选[CFACT-ECI]

--编译 利棣儿 ;审校 于春红

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐