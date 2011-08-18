〔表格〕美国7月成屋销售下滑3.5%,年率为467万户--NAR

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透8月18日电---全美不动产协会(NAR)周四公布:
* 美国7月成屋销售年率为467万户(预估为490万户),6月修正後为484万户(前值为477万户)--NAR
* 美国7月成屋销售下降3.5%(预估为增长3.8%),6月修正後为增长0.6%(前值为下降0.8%)--NAR
经季节调整後的7月成屋销售数据如下:
7月 6月 6月初值 5月 2010年7月
销售量年率(百万户) 4.67 4.84 4.77 4.81 3.86
7月 6月 6月初值 2011年7月/2010年7月
变动率(%) -3.5 0.6 -0.8 21.0 (完)
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--编译 利棣儿 ;审校 于春红
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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