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市场报道 | 2011年 9月 21日 星期三 22:04 BJT

〔表格〕美国8月成屋销售增长7.7%,年率为503万户--NAR

路透9月21日电---全美不动产协会(NAR)周三公布:

* 美国8月成屋销售年率为503万户(预估为471万户),7月修正後为467万户(前值为467万户)

* 美国8月成屋销售增长7.7%(预估为增长1.4%),7月修正後为下降3.5%(前值为下降3.5%)

经季节调整後的8月成屋销售数据如下:

8月 7月 7月初值 6月 2010年8月

销售量年率(百万户) 5.03 4.67 4.67 4.84 4.24

8月 7月 7月初值 2011年8月/2010年8月

变动率(%) 7.7 -3.5 -3.5 18.6 (完)

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--编译 母红 ;审校 李军

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