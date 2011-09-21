〔表格〕美国8月成屋销售增长7.7%,年率为503万户--NAR

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透9月21日电---全美不动产协会(NAR)周三公布:
* 美国8月成屋销售年率为503万户(预估为471万户),7月修正後为467万户(前值为467万户)
* 美国8月成屋销售增长7.7%(预估为增长1.4%),7月修正後为下降3.5%(前值为下降3.5%)
经季节调整後的8月成屋销售数据如下:
8月 7月 7月初值 6月 2010年8月
销售量年率(百万户) 5.03 4.67 4.67 4.84 4.24
8月 7月 7月初值 2011年8月/2010年8月
变动率(%) 7.7 -3.5 -3.5 18.6 (完)
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--编译 母红 ;审校 李军
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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