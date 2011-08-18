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市场报道 | 2011年 8月 18日 星期四 22:10 BJT

〔表格〕美国7月领先指标增长0.5%,预估为增长0.2%

路透8月18日电---美国经济谘商会周四公布,美国7月领先指标增长0.5%,预估为增长0.2%,6月为增长0.3%.

以下为详细数据:

指数 7月 6月 (前值) 5月 (前值)

领先指标 115.8 0.5 0.3 0.3 0.7 0.8

同步指标 103.3 0.3 0.1 0.1 0.1 0.1

落後指标 110.0 0.2 0.4 0.3 0.4 0.2 (完)

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--编译 利棣儿;审校 于春红

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