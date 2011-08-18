〔美国热股〕Sears Holdings季度亏损大于预期,股价挫跌超过6%

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透纽约8月18日电---零售企业Sears Holdings Corp(SHLD.O)公布季度亏损幅度大于预期,因营收疲软,打折幅度加深以及成本上扬.
该公司将营收数据不振归咎于其Sears百货商店和Kmart折扣连锁店消费电子产品需求疲软.
2005年亿万投资富豪Eddie Lampert通过合并Kmart和Sears打造出该公司,此後Sears Holdings营收每况愈下.
周四早盘该公司股价挫跌6.14%,报56.45美元.(完)
--编译 田建华;审校 于春红
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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