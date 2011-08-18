〔美国热股〕Sears Holdings季度亏损大于预期,股价挫跌超过6%

路透纽约8月18日电---零售企业Sears Holdings Corp(SHLD.O)公布季度亏损幅度大于预期,因营收疲软,打折幅度加深以及成本上扬.

该公司将营收数据不振归咎于其Sears百货商店和Kmart折扣连锁店消费电子产品需求疲软.

2005年亿万投资富豪Eddie Lampert通过合并Kmart和Sears打造出该公司,此後Sears Holdings营收每况愈下.

周四早盘该公司股价挫跌6.14%,报56.45美元.(完)