美国各类经济指标总览--2011/8/18

美国劳工部周四公布,美国7月消费者物价指数(CPI)较前月升0.5%(路透调查预估为升0.2%),扣除食品与能源的CPI较前月升0.2%(预估为升0.2%).7月CPI较上年同期上升3.6%(路透调查预估为上升3.3%),扣除食品与能源的CPI较上年同期上升1.8%(预估为升1.7%).7月实质所得下滑0.1%,6月修正後为持平(前值为下滑0.1%).[ID:nCN1909379]

美国劳工部周四公布的数据显示,8月13日当周初请失业金人数升至40.8万人(预估为40万人),前周修正後为39.9万人(初值为39.5万人).8月13日当周初请失业金人数四周均值降至40.25万人,前周修正後为40.6万(初值为40.5万人).8月6日止当周续请失业金人数升至370.2万人(预估为369.5万人),前周修正後为369.5万人(前值为368.8万).[ID:nCN1909389]

美国经济谘商会周四公布,美国7月领先指标增长0.5%,预估为增长0.2%,6月为增长0.3%.[ID:nCN1909863]

全美不动产协会(NAR)周四公布,7月成屋销售年率为467万户(预估为490万户),6月修正後为484万户(前值为477万户).7月成屋销售下降3.5%(预估为增长3.8%),6月修正後为增长0.6%(前值为下降0.8%).[ID:nCN1909839]

当前值 前次值

失业率(%) 9.1(6月) 9.2(6月修正值)

非农业就业岗位(万) +11.7(7月) +4.6(6月修正值)

平均时薪(%) +0.4(7月) 持平(6月修正值)

消费者物价指数(CPI)(%) +0.5(7月) -0.2(6月修正值)

不包括食品和能源CPI(%) +0.2(7月) +0.3(6月修正值)

实质所得(%) -0.1(7月) 持平(6月修正值)

生产者物价指数(PPI)(%) +0.2(7月) -0.4(6月)

不包括食品和能源PPI(%) +0.4(7月) +0.3(6月)

国内生产总值(GDP)(%) +1.3 +0.4

(第二季初值) (第一季终值)

GDP平减指数(%) +2.4 +2.7

(第二季初值) (第一季终值)

零售销售(%) +0.5(7月) +0.3(6月修正值)

国际贸易收支(亿美元)逆差530.7(6月) 逆差508.3(5月修正值)

雇佣成本(%) +0.7(第二季) +0.6(第一季)

工业生产(%) +0.9(7月) +0.4(6月修正值)

产能利用率(%) 77.5(7月) 76.9(6月修正值)

初请失业金人数(万人) 40.8 39.9

(8月13日当周) (8月6日当周修正值)

联邦预算(亿美元) 赤字1,294(7月) 赤字430.8(6月)

领先指标(%) +0.5(7月) +0.3(6月)

个人所得(%) +0.1(6月) +0.2(5月)

个人消费支出(PCE)物价(%) -0.2(6月) +0.2(5月)

消费者信贷(亿美元) 增加155.3(6月) 增加50.8(5月)

企业库存(%) +0.3(6月) +0.9(5月修正值)

建筑支出(%) +0.2(6月) +0.3(5月修正值)

消费者信心 59.5(7月) 57.6(6月修正值)

房屋开工(万户) 60.4(7月) 61.3(6月修正值)

建筑许可(万户) 59.7(7月) 61.7(6月修正值)

成屋销售(万户) 467(7月) 484(6月修正值)

新屋销售(万户) 31.2(6月) 31.5(5月修正值)

工厂订单(%) -0.8%(6月) +0.6(5月修正值)

耐久财(耐用品)订单(%) -1.9%(6月修正值) +2.0%(5月修正值)

供应管理协会非制造业指数 52.7(7月) 53.3(6月)

供应管理协会制造业指数 50.9(7月) 55.3(6月)

趸售(批发)库存(%) +0.6(6月) +1.7(5月修正值)

进口物价(%) +0.3(7月) -0.6(6月修正值)

出口物价(%) -0.4(7月) +0.1(6月修正值)

单位劳工成本(%) +2.2 +4.8%

(第二季初值) (第一季修正值)

非农业生产率(%) -0.3% -0.6%

(第二季修正值) (第一季修正值)

经常账(亿美元) 赤字1,192.7 赤字1,121.8

(第一季初值) (第四季修正值) (完)