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宏观经济 | 2011年 8月 18日 星期四 23:23 BJT

〔标题新闻〕希腊未与芬兰以外欧元区国家讨论为其对新救助协议贡献提供抵押品的可能性-官员

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nATH006325]

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