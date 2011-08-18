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市场报道 | 2011年 8月 19日 星期五 01:05 BJT

〔表格〕美国财政部标售的五年期TIPS得标利率为-0.825%,投标倍数为2.49

路透华盛顿8月18日电---美国财政部称,其标售的五年期通膨保值债券(TIPS)的荷兰式标售结果如下:

收益率(%)

高值 -0.825

中值 -0.910

低值 -1.000

价格/得标

价格 106.852530

高值得标比率 57.89%

投标倍数 2.49

投标及得标数量(单位:美元)

总得标 12,000,009,900

总投标 29,895,119,900

竞争性投标得标 11,962,390,000

非竞争性投标得标 37,619,900

FED附加 367,024,600

初级市场交易商投标 18,962,000,000

初级市场交易商得标 4,269,890,000

直接投标 4,285,000,000

直接投标得标 2,045,000,000

间接投标 6,610,500,000

间接投标得标 5,647,500,000

发行细节

发行日 2011/08/31

到期日 2016/04/15

CUSIP码 912828QD5

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)

浏览美国公债标售指南页面,请点选USAUCTION1;债券发行相关报导请点选[DBT-ISU-CMN]

--编译 母红;审校 李军

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