《美股动态》报导称美国监管机构已加强评审欧洲银行在美国的分支机构

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
1042ET---在美国股市挂牌交易的欧洲银行美国存托凭证(ADR)周四大跌,因报导称美国监管机构已加强评审欧洲银行在美国的分支机构,令对欧元区债务危机扩散的忧虑升温.
在美国上市的西班牙国际银行(Banco Santander)STD.N重挫6.4%,报8.70美元,Lloyds Banking Group's (LYG.N)暴跌10.2%,报1.93美元,德意志银行(DB.N)急跌6.8%,报39.99美元,巴克莱(BCS.N)崩跌12.1%,报10.18美元.
追踪欧洲股市的上市交易基金也急跌,跟踪欧洲经济暨货币联盟(EMU)股市的iShares MSCI EMU Index Fund (EZU.P)下挫5.4%,SPDR欧元区STOXX 50 ETF(FEZ.P)大跌5.9%. (完)
--编译 利棣儿;审校 田建华
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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