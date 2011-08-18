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市场报道 | 2011年 8月 18日 星期四 23:28 BJT

《美股动态》报导称美国监管机构已加强评审欧洲银行在美国的分支机构

1042ET---在美国股市挂牌交易的欧洲银行美国存托凭证(ADR)周四大跌,因报导称美国监管机构已加强评审欧洲银行在美国的分支机构,令对欧元区债务危机扩散的忧虑升温.

在美国上市的西班牙国际银行(Banco Santander)STD.N重挫6.4%,报8.70美元,Lloyds Banking Group's (LYG.N)暴跌10.2%,报1.93美元,德意志银行(DB.N)急跌6.8%,报39.99美元,巴克莱(BCS.N)崩跌12.1%,报10.18美元.

追踪欧洲股市的上市交易基金也急跌,跟踪欧洲经济暨货币联盟(EMU)股市的iShares MSCI EMU Index Fund (EZU.P)下挫5.4%,SPDR欧元区STOXX 50 ETF(FEZ.P)大跌5.9%. (完)

--编译 利棣儿;审校 田建华

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

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