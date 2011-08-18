〔英国债市〕英债收益率创新低,因全球经济成长忧虑

* 全球经济成长忧虑带动投资人涌入避险资产

* 两年期、五年期、10年期和20年期英债收益率创新低

* 五年期英债标售需求低迷,因缺乏投资人兴致

路透伦敦8月18日电---英国公债周四大涨,全球经济成长忧虑以及股市重挫带动投资人涌入避险资产,多个年期的英债收益率均创新低.

英债价格盘中稳步上涨,并从美股大跌以及美国制造业数据惨淡中获得进一步支撑.

在美国公布远逊预期的费城联储制造业数据[ID:nEAPAI0E21],令市场对全球经济成长的担忧加重後,10年期英债GB10YT=RR收益率当日跌20个基点,报2.238%的纪录低点.

"美国公布的数据很差,股市暴跌,英国富时100指数重挫逾4%,市场弥漫避险情绪."花旗固定收益策略师Jamie Searle表示.

英债期货尾盘缩减部分升幅,9月英债期货FLGU1结算价升136个跳动点,报130.40,远低于131.05的合约高位.1540GMT,10年期英债收益率跌13个基点,报2.31%.

两年期、五年期和20年期英债收益率GB2YT=RRGB5YT=RRGB20YT=RR分别创下0.507%、0.958%和3.377%的纪录新低.

盘中多数时间,英债表现同德债一致,但尾盘跑输,10年期英债/德债收益率差扩阔2个基点,报23个基点.

英国债务管理局标售的45亿英镑五年期新债投标倍数仅为1.35,为5月4日标债以来最低.(完)

--编译 李军;审校 田建华

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