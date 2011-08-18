〔英国债市〕英债收益率创新低,因全球经济成长忧虑

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
* 全球经济成长忧虑带动投资人涌入避险资产
* 两年期、五年期、10年期和20年期英债收益率创新低
* 五年期英债标售需求低迷,因缺乏投资人兴致
路透伦敦8月18日电---英国公债周四大涨,全球经济成长忧虑以及股市重挫带动投资人涌入避险资产,多个年期的英债收益率均创新低.
英债价格盘中稳步上涨,并从美股大跌以及美国制造业数据惨淡中获得进一步支撑.
在美国公布远逊预期的费城联储制造业数据[ID:nEAPAI0E21],令市场对全球经济成长的担忧加重後,10年期英债GB10YT=RR收益率当日跌20个基点,报2.238%的纪录低点.
"美国公布的数据很差,股市暴跌,英国富时100指数重挫逾4%,市场弥漫避险情绪."花旗固定收益策略师Jamie Searle表示.
英债期货尾盘缩减部分升幅,9月英债期货FLGU1结算价升136个跳动点,报130.40,远低于131.05的合约高位.1540GMT,10年期英债收益率跌13个基点,报2.31%.
两年期、五年期和20年期英债收益率GB2YT=RRGB5YT=RRGB20YT=RR分别创下0.507%、0.958%和3.377%的纪录新低.
盘中多数时间,英债表现同德债一致,但尾盘跑输,10年期英债/德债收益率差扩阔2个基点,报23个基点.
英国债务管理局标售的45亿英镑五年期新债投标倍数仅为1.35,为5月4日标债以来最低.(完)
--编译 李军;审校 田建华
美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 欧美主要国家发债预告...[D/DIARYCN]
美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]
美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]
美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]
美国机构债市场.........[AGN/CN] 伦敦美债..................[US/LCN]
美国公司债市场.........[USC/CN] 东京美债..................[US/TCN]
美林美国债券指数...[MER/USBOND] 韩国债市...................[KR/CN]
台湾债市................[TW/CN] 台债本周展望..............[TW/OCN]
王凯债市专栏...........[CN/OCN] 中国债市...................[CN/CN]
美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>
债券新闻..............[DBT-CMN] 利率或央行相关报导...[INT|CEN-CMN]
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透北京2月7日 - 以下为中国2017年1月主要宏观经济指标 路透调查预测中值一览表。 各指标数据 2017年 2016年 （除注明外，均为同比%） 1月实际 1月预估中 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 值 值 居民消费价格指数(CPI) ~ 2.4 2.1 2.3
路透上海2月7日 - 中国财政部周三将招标发行一年和10年新发国债。路透调查显示，今年春节前后中国央行调升多个政策利率以来，债市走势持续低迷，周二现券情绪午后虽有所平复，但长端预期仍然偏弱，短久期品种相对受到青睐；两期债中标利率料接近二级，预测均值分别落在2.78%和3.46%。