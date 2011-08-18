〔欧元债市〕德债期货触及纪录高位,因费城联储制造业数据令人失望

* 在费城联储制造业数据公布後,德债涨势加速

* 德国,英国和美国10年期公债收益率触及纪录低位

* 面对蜂拥而入的避险买盘,市场毫无抵抗

路透伦敦8月18日电---德债期货周四触及纪录新高,之前公布的费城联储制造业数据凸显出对美国正滑向第二次衰退的担忧,且投资者全面大举买入避险资产.

指标10年期德国,英国和美国公债收益率跌至纪录低位,且随着忧心忡忡的投资者保存资本的兴趣超过了追求投资回报的兴趣,料收益率将进一步跌向技术图表上尚未出现的区域.

欧元区决策者采取果断行动遏制该地区债务危机扩散的可能性较低,这也令投资者从风险资产溃逃,令避险资产受到支撑.

9月德债期货FGBLc1尾盘上扬187个跳动点,报135.79,盘中攀升至136.26的高位,之前公布的费城联储制造业指数为逾两年来最低.该合约自7月21日第二轮希腊救助计划通过以来累计上扬约9个大点.

Monument Securities的策略师Marc Ostwald称,"许多人感到我们目前的情况和三年前完全一致.很难预料什麽因素能止住公债价格的升势."

他说,全球决策者的紧急举措可能在短期内稳定住价格,市场目前正静待美联储8月26日在怀俄明州Jackson Hole举行的会议.一年前,美联储主席贝南克在会上暗示将实施第二轮购债计划.

德债期货成交量略低于100万口,高于本周稍早的水平,但仅为今年最高水平的一半.交易商称,现货债市的成交量更少,可能令波幅放大.

意大利和西班牙公债收益率仍徘徊在5%左右.10年期意大利公债收益率IT10YT=TWEB盘中触及4.89%的六周半低位,後反弹至4.97%.10年期西班牙公债收益率跌至2月以来的最低4.91%,尾盘报5.004%.(完)

--编译 母红;审校 利棣儿

美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]

美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]

美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]

美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]

伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]

美国公司债市场.........[USC/CN] 韩国债市...................[KR/CN]

台湾债市................[TW/CN] 台债本周展望..............[TW/OCN]

中国债市................[CN/CN] 利率或央行相关报导...[INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>