〔欧洲股市〕重挫4.8%为2009年3月来最大单日跌幅,因美国经济数据不佳

* 泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数收挫4.8%

* 德国股市表现落後

* 汽车股和银行跌幅居前

路透伦敦8月18日电---欧洲股市周四录得逾两年半来最大单日跌幅,因一系列数据给美国经济复苏的力道蒙上更多阴霾.

德国股市.GDAXI劲跌5.8%,表现落後于其他市场,交易商称,是受到其他欧洲国家禁止作空金融股所影响及投资者日益担心决策者在解决欧元区债务危机上欠缺计划.

在欧洲债务危机有敞口的欧洲银行股下挫6.7%,从年初迄今累计大跌29.8%.下跌的大型银行股中,巴克莱(BARC.L)和法国兴业(SOGN.PA)分别暴跌11.5%和12.3%.德国商业银行(CBKG.DE)崩跌10.5%.

交易商也表示,对一些银行的资金感到忧虑.

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收挫4.8%,报925.19点,录得2009年3月来最大单日跌幅.交易量较该指数过去90天均值多逾24%.

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数从2月中高位回落超过22%.

美国费城联储8月制造业指数下跌至2009年3月来最低位,7月成屋销售意成外下跌,降低了美国经济继续复苏的希望.[US-ECI-CMN]

"市场正开始消化经济衰退.美国费城联储制造业数据是绝对惨淡的数据,"CMC Markets市场分析师Michael Hewson说,"直至我们看到决策者如何处理区元区债务问题的更清楚想法前,情况不会好转."

汽车类股下挫7.4%,跌幅居前,因担心全球经济放缓将损及汽车需求.菲亚特(Fiat,飞雅特)FIA.MI劲跌11.9%,之前消息称菲亚特的一个关键市场巴西的汽车销售令人失望.德国的MAN (MANG.DE)和宝马汽车(BMWG.DE)分别大跌10%和7.9%.

英国富时100指数.FTSE收跌4.49%,报5,092.23点;德国股市DAX指数.GDAXI跌5.82%,报5,602.80点;法国CAC-40指数.FCHI下挫5.48%,报3,076.04点.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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