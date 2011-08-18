〔美国债市〕本周迄今投资级别债券市场发行177.6亿美元新债

IFR纽约8月18日电---本周迄今美国投资级别债券市场已发行177.6亿美元新债,得益于昨日八宗新债总计57.1亿美元,包括迪士尼推出的五年期,10年期和30年期债券的票息创纪录水平.

本周迄今发行总值较200亿美元关口低22.4亿美元,5月以来市场的周度发债总值一直未能超过200亿美元水平.今天迄今,企业看来都不太活跃,尽管10年期公债成交在收益率2.00%左右,回到5月时的水准.但计划发债的企业还有周五测试需求.

整体资本市场环境不利任何资产,除了有质素的信贷产品外.美股道琼工业指数下跌402.7点,或3.52%,至11,008点.政府报告显示,截至8月13日当周美国初请失业金人数意外增加9,000人,至40.8万人.而7月消费者物价指数较前月上升0.5%,较预期多约一倍.

寻求防御性投资的投资者经常留意公用事业.A3/A/A评级的PPL Electric Utilities (PPL.N)推出4亿美元10年期债券,巴克莱资本,花旗,摩根大通和摩根士丹利为联席簿记行.筹得的资金将用来偿还短期债务.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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