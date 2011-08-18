〔伦敦金属〕期铜收挫,因担心经济再次衰退

* 期铜下跌,因担心经济双底衰退

* 摩根士丹利下调全球经济成长预估

路透纽约/伦敦8月18日电---伦敦期铜周四收挫逾2%,因美国又一轮经济数据不及市场预期,投资者担心经济再陷衰退,令商品价格下挫.

路透-Jefferies CRB指数.CRB重挫逾2%,可望录得8月8日来最大单日跌幅,标准普尔下调美国AAA债信评等後,能源,金属及农产品市场在8月8日下跌.

工业金属受到重创.三个月期铜跌至一周低位,三个月期铝CMAL3挫至去年12月以来的最低位,三个月期锡CMSN3盘中一度下跌最多5%.

今天金属市场的跌势从美国一周初请失业金人数升幅多于预期及7月成屋销售意外下跌开始,数据支持了一些市场人士认为经济正更显着放缓的观点.之後另一报告显示美国费城联储制造业指数跌至2009年3月来最低位,金属市场扩大跌幅.

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3盘中触及一周低位8,750美元,之後收跌196美元,报8,774美元.

纽约商品期货交易所(COMEX)指标9月期铜HGU1收挫6.60美分,报每磅3.9660美元,盘中交投介于3.9485-4.0430美元.

"我相信,相对于美元,未来几周更多的注意力将放在宏观经济数据,"MF Global分析师Edward Meir说.

摩根士丹利表示,全球经济正"危险地接近于衰退边缘",该机构并下调了对全球经济2011和2012年的成长预估,指出美国和欧洲近期的政策失误,以及2012年进一步收紧财政政策的前景.[ID:nCN1908775]

LME铜库存减少1,650吨,至462,975吨,而铝库存增加6,825吨,至456万吨以上.

三个月期铝收盘时没有成交,报每吨2,338美元,周三报2,395美元.

以下为1750GMT基本金属主力合约报价:

2010年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%

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COMEX期铜 395.95 -7.25 -1.80 444.70 -10.96

LME期铝 2338.00 -57.00 -2.38 2470.00 -5.34

LME期铜 8769.00 -201.00 -2.24 9600.00 -8.66

LME期铅 2300.50 -65.50 -2.77 2550.00 -9.78

LME期镍 21300.00 -650.00 -2.96 24750.00 -13.94

LME期锡 22750.00 -1255.00 -5.23 26900.00 -15.43

LME期锌 2178.00 -37.00 -1.67 2454.00 -11.25

上海期铝 17205.00 -105.00 -0.61 16840.00 2.17

上海期铜 66700.00 -100.00 -0.15 71850.00 -7.14

上海期锌 17030.00 55.00 +0.32 19475.00 -12.55

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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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